Samsung Galaxy S24 è già in sconto su Amazon

Appena annunciati, i nuovi smartphone della linea Samsung Galaxy S24 sono già in preordine su Amazon con prenotazione al prezzo minimo garantito e consegna gratuita assicurata nel giorno dell’uscita, il 24 gennaio. Alcuni modelli sono anche già in sconto, come nel caso di quello base con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna proposto in offerta a -60 euro.

Preordine con sconto per i nuovi Galaxy S24

Per l’elenco completo delle specifiche tecniche e delle funzionalità integrate, molte delle quali basate sull’intelligenza artificiale, rimandiamo all’approfondimento dedicato. Maggiori informazioni a proposito delle caratteristiche sono consultabili anche nelle schede dei prodotti riportate qui sotto. Ecco le promozioni già attive.

Dal comparto hardware citiamo solo la presenza, su S24 e S24+, del processore Exynos 2400. Sul top di gamma S24 Ultra c’è invece lo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm.

Come scritto in apertura, effettuando subito il preordine su Amazon si ha diritto alla prenotazione al prezzo minimo garantito. Vale a dire che, se prima dell’uscita fissata nel 24 gennaio il costo dovesse scendere, l’e-commerce addebiterà automaticamente quello più basso al momento del pagamento. La spedizione è sempre gratuita.

