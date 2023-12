Samsung Galaxy S24 Ultra: nuove informazioni sulla fotocamera

Con l’avvicendarsi della presunta data di presentazione dei nuovi Samsung Galaxy S24, che dovrebbe avvenire durante i primi giorni di gennaio, aumentano pure le indiscrezioni in merito a quelle che saranno le caratteristiche dei futuri dispositivi. In particolare, gli ultimi dettagli fanno riferimento al comparto fotografico e proverebbero direttamente dalle fabbriche.

Samsung Galaxy S24 Ultra: ecco il modulo della fotocamera

Andando più in dettaglio, è stata diffusa un’immagine, visibile di seguito, che mostra il modulo della fotocamera del Samsung Galaxy S24 Ultra. Il modulo è composto da quattro fotocamere in totale. Al centro trova posto l’unità più grossa, probabilmente si tratta della principale con sensore da 200 MP, mentre la più piccola in marrone dovrebbe essere la telefoto 3x e quella con il bordo verde scuro dovrebbe essere la telefoto periscopica 5x. La restante, andando per esclusione, dovrebbe essere la ultra-grandangolo. Rispetto a quanto proposto sul Samsung Galaxy S23 Ultra, l’ottica periscopica pare essere leggermente più piccola.

Galaxy S24U (G928) rear cam pic.twitter.com/5khVEQoPvq — No name (@chunvn8888) December 23, 2023

Si vocifera altresì che Samsung intenda passare da uno zoom 10x a uno 5x e le indiscrezioni delle ultime ore potrebbero confermarlo. E’ altamente probabile che l’output della fotocamera sarà a 12,5 MP ricorrendo al binning 2×2 e non è neppure da escludere che il colosso sudcoreano preveda anche una modalità “no binning” che potrebbe garantire uno zoom ottico 10x con qualità ridotta.

Ricordiamo che l’hardware non dovrebbe essere l’unico cambiamento di rilievo dei nuovi smartphone di casa Samsung. Precedenti indiscrezioni suggeriscono infatti che i nuovi smartphone della sudcoreana faranno largo uso dell’intelligenza artificiale generativa, il che dovrebbe consentire di incrementare significativamente le capacità della fotocamera dello smartphone, in special modo in situazioni di scarsa illuminazione.