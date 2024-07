Samsung Galaxy S24 Ultra: nuovo update per la qualità delle foto

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è dotato di un comparto fotografico degno di nota, su questo vi sono ben pochi dubbi. C’è però chi ritiene che il colosso sudcoreano non utilizzi l’hardware della fotocamera del dispositivo al massimo del suo potenziale. Potrebbe esserci un fondo di verità, visto e considerato che a inizio anno Samsung ha rilasciato vari update per il dispositivo miranti proprio al miglioramento della qualità delle foto e che a breve potrebbe arrivar un nuovo aggiornamento di questo tipo.

Andando più nello specifico, stando a quanto riferito su X dal noto leaker Ice Universe, Samsung starebbe lavorando al rilascio di un nuovo update per il suo smartphone top di gamma che dovrebbe arrivare ad agosto e che andrà ad apportare ulteriori miglioramenti alle prestazioni fotografiche, relativamente al bilanciamento del bianco e all’ottimizzazione delle prestazioni HDR, sovraesposizione e zoom video.

Il leaker ha anche rivelato che Samsung non ha ancora migliorato la qualità dell’immagine per quanto concerne gli scatti catturati utilizzando il Galaxy S24 Ultra con livelli di zoom superiori a 10x, sia in modalità normale che notturna e che spera che tali ottimizzazioni possano essere incluse nell’aggiornamento di cui sopra.

Attualmente, Samsung ha uno zoom ibrido di buona qualità per livelli di zoom fino a 10x, ma gli algoritmi fanno fatica a superare questa soglia. La speranza, dunque, è quella che l’azienda sudcoreana sia effettivamente in grado di migliorare questo aspetto del suo smartphone di punta nei prossimi mesi.