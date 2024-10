Samsung Galaxy S24 Ultra oggi con sconto 400€ e cashback 300€

Non lasciarti sfuggire l’offerta che propone 700 euro di vantaggi con l’acquisto di Samsung Galaxy S24 Ultra su Amazon. Lo smartphone è disponibile con uno sconto di 400 euro rispetto al prezzo del listino ufficiale e con un cashback di 300 euro per chi lo compra in questi giorni. Un’occasione da non perdere, per allungare le mani su un dispositivo unico nella sua categoria, potenziato dall’intelligenza artificiale delle funzionalità Galaxy AI.

700 euro di vantaggi per Samsung Galaxy S24 Ultra

Tra le specifiche tecniche in dotazioni ci limitiamo a citare il display Dynamic AMOLED da 6,8 pollici (fino a 120 Hz) con risoluzione Quad HD+ con cui interagire anche tramite pennino, il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel, la connettività 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3 e la batteria da 5.000 mAh con autonomia elevata. Il sistema operativo è ovviamente Android con accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Per conoscere altri dettagli rimandiamo alla scheda tecnica del top di gamma.

Ricapitolando, in questo momento puoi acquistare Galaxy S24 Ultra nella versione 12/512 GB e nella colorazione Titanium Black al prezzo finale di 1.219 euro (invece di 1.619 euro come da listino ufficiale), approfittando inoltre del cashback di 300 euro. Scopri tutti i dettagli dell’iniziativa nella pagina dedicata.

Quella che rende imperdibile lo smartphone top di gamma Samsung è solo una delle tante occasioni proposte sull’e-commerce durante la Festa delle Offerte Prime, l’evento esclusivo dedicato allo shopping online che si concluderà oggi a mezzanotte. È riservato ai soli iscritti Prime. Se non sei ancora abbonato, attiva subito i 30 giorni di prova per accedere ai tanti vantaggi inclusi.