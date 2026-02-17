Samsung Galaxy S25: ecco il top di gamma da comprare oggi per risparmiare

Vuoi assolutamente acquistare uno smartphone top di gamma per evitare di fare sacrifici e rinunce ma non vuoi spendere un capitale? Allora dai un’occhiata a questa promozione speciale che trovi solo su Amazon. Se fai alla svelta puoi mettere nel tuo carrello il Samsung Galaxy S25 a soli 629 euro, invece che 989 euro.

Una grandissima promozione dunque, grazie allo sconto del 36%, che abbatte drasticamente il prezzo facendolo arrivare al più basso finora registrato su Amazon. Inoltre potrai decidere di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Fai presto perché chiaramente una promozione così allettante è destinata a durare poco.

Samsung Galaxy S25: grandi prestazioni e prezzo Hot

Il Samsung Galaxy S25 non ha certo bisogno di presentazioni, si tratta di un ottimo smartphone top di gamma che tra le altre cose garantisce foto sensazionali. Ha un bellissimo display AMOLED da 6,2 pollici con refresh rate da 120 Hz e luminosità che arriva fino al 2600 nit. Pesa solo 162 grammi, ha uno spessore di appena 7,2 mm ed è certificato IP68 per resistere all’acqua e alla polvere. Dunque robusto e anche leggero.

Offre straordinarie performance con il potente processore Snapdragon 8 Elite che viene supportato da 12 GB di RAM e da una memoria interna di 256 GB. Possiede una batteria da 4000 mAh con ricarica cablata da 25 W e ricarica wireless da 15 W. Lo scomparto camera è uno dei punti di forza. Ha un sensore principale posteriore da 50 MP con teleobiettivo dotato di zoom ottico 3x da 10 MP.

Una vera forza della natura che oggi ti porti a casa al minimo storico. Quindi non perdere tempo rischiando di arrivare troppo tardi. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy S25 a soli 629 euro, invece che 989 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.