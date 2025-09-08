Samsung Galaxy S25 Edge a -479 euro: ecco il codice

Con il codice PSPRSETT25 di eBay, puoi risparmiare ben 479 euro sul listino e allungare le mani sul nuovo Samsung Galaxy S25 Edge. È lo smartphone ultrasottile del marchio, animato da un comparto hardware da top di gamma. La colorazione è Titanium Silver. Tra i punti di forza del design, oltre allo spessore ridotto a soli 5,8 millimetri, ci sono la scocca in titanio con vetro Corning Gorilla Glass Ceramic 2 (Gorilla Glass Victus 2 sul retro) e la certificazione IP68 contro acqua e polvere.

Super sconto per Samsung Galaxy S25 Edge

Per quanto riguarda le specifiche tecniche integra un display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione 3120×1440 pixel, refresh rate fino a 120 Hz e modalità Always On, il processore Snapdragon 8 Elite Mobile Platform affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il comparto fotografico comprende una doppia fotocamera posteriore da 200 megapixel e 12 megapixel e una fotocamera frontale da 12 megapixe. La batteria da 3.900 mAh supporta ricarica rapida e wireless e assicura fino a 24 ore di riproduzione video continua. Per quanto riguarda invece la connettività ci sono il supporto Dual SIM, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC e GPS. Il sistema operativo è Android con interfaccia One UI arricchita da funzioni Galaxy AI. Scopri di più nella scheda completa.

In questo momento puoi acquistare il nuovo Galaxy S25 Edge al prezzo finale di 820 euro invece di 1.299 euro come da listino ufficiale del produttore, dunque con uno sconto di 479 euro. La prima riduzione della spesa è automatica, per ottenere la seconda ti basta invece inserire il codice PSPRSETT25 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento, come mostrato qui sotto.

L’affare è proposto da un venditore professionale italiano con all’attivo migliaia di feedback positivi, a testimonianza della sua affidabilità. Se decidi di approfittarne e lo ordini subito, lo smartphone ultrasottile di Samsung arriverà a casa tua entro pochi giorni con la spedizione gratis.