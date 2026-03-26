 Samsung Galaxy S25 FE 5G: ecco perché è uno dei più acquistati
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Samsung Galaxy S25 FE 5G: ecco perché è uno dei più acquistati

Il Samsung Galaxy S25 FE 5G è uno dei più acquistati per il suo ottimo rapporto qualità prezzo e oggi su eBay è anche in offerta.
Samsung Galaxy S25 FE 5G: ecco perché è uno dei più acquistati
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Il Samsung Galaxy S25 FE 5G è uno dei più acquistati per il suo ottimo rapporto qualità prezzo e oggi su eBay è anche in offerta.

Dato che gli smartphone ce ne sono tantissimi in commercio, e quindi non è sempre facile trovare quello giusto per le proprie esigenze, abbiamo deciso di segnalarti questa promozione. Se vai subito su eBay oggi puoi mettere nel tuo carrello il Samsung Galaxy S25 FE 5G da soli 564,96 euro, invece che 769,90 euro, inserendo il codice promozionale PRIMA26 al momento del pagamento.

C’è quindi uno sconto del 23% già applicato sul prezzo di partenza, più un ulteriore ribasso del 5% con il codice segreto per un risparmio totale di circa 205 euro. Inoltre potrai dilazionare il pagamento in tre rate da 198,23 euro a interessi zero con Klarna.

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Samsung Galaxy S25 FE 5G è il migliore a questa cifra

Sicuramente per il prezzo con cui puoi portartelo a casa oggi il Samsung Galaxy S25 FE 5G è uno dei migliori smartphone di fascia medio alta che puoi acquistare. Gode di un fantastico display AMOLED 2X da 6,7 pollici con luminosità massima di 1900 nit e un refresh rate da 120 Hz. È certificato per resistere all’acqua e alla polvere con grado IP68, pesa solo 190 grammi e ha uno spessore di appena 7,4 mm.

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È sostenuto dal processore Exynos 2400 con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna per ottime prestazioni e archiviazione senza compromessi. Potrai rendere magici i tuoi momenti con scatti perfetti grazie a un ottimo scomparto fotografico. Ha una fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e una fotocamera frontale da 12 MP. La batteria da 4.900 mAh garantisce un’ottima autonomia e possiede la ricarica cablata da 45 W e la ricarica wireless da 15 W.

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Non aspettare che sia troppo tardi perché a questa cifra lo vorranno tutti e le unità disponibili non sono molte. Quindi vai immediatamente su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy S25 FE 5G da soli 564,96 euro, invece che 769,90 euro, inserendo il codice promozionale PRIMA26 al momento del pagamento. Se completi l’ordine entro oggi lo riceverai a casa in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.

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Pubblicato il 26 mar 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
26 mar 2026
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