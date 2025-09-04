 Samsung Galaxy S25 FE è su Amazon in offerta lancio e risparmi fino a 125 euro
Neanche il tempo di presentarlo e Samsung Galaxy S25 FE è già sbarcato su Amazon. La vera notizia però non è questa, ma il fatto che puoi subito acquistarlo in esclusiva con uno sconto che, mettendone un paio insieme, può arrivare complessivamente fino a 125 euro. Proprio così: puoi subito risparmiare tantissimo sull’acquisto del nuovo smartphone e ti spieghiamo subito come fare.

Acquista Samsung Galaxy S25 FE su Amazon

Fotocamere Galaxy S25 FE

Partiamo dal principio: il modello da 256GB di Samsung Galaxy S25 FE è proposto allo stesso prezzo del 128GB, quindi a 769 euro invece di 829. Attenzione però perché qui parte il primo sconto, valido per tutti: ti basterà inserire il codice IT15Y prima del pagamento per risparmiare altri 15 euro e portare l’importo a 754 euro.

Passiamo quindi al secondo sconto: questo è valido per coloro che sono iscritti ad Amazon Prime Student, compresi universitari di qualsiasi età, che avranno diritto in automatico a un risparmio ulteriore di 50 euro che porterà il totale a soli 704. Niente male per un telefono letteralmente appena uscito e soprattutto di ultima generazione.

Acquista Samsung Galaxy S25 FE su Amazon

Ora, non resta che a te: scegli la colorazione che preferisci, applica gli sconti che ti abbiamo indicato e fai subito un affare sul nuovissimo Samsung Galaxy S25 FE.

Pubblicato il 4 set 2025

4 set 2025
