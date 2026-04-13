Samsung Galaxy S25 FE oggi a un super prezzo su eBay e pagabile a rate

Tieniti forte perché ti stiamo segnando una promozione coi fiocchi che ovviamente, proprio perché molto allettante, potrebbe scadere da un momento all’altro. Quindi prima che sia tardi vai su eBay e metti nel tuo carrello il Samsung Galaxy S25 FE la soli 502,54 euro, invece che 869 euro, inserendo il codice promozionale APR26 al momento del pagamento.

Sembra incredibile ma ti assicuro che è tutto vero. Il prezzo di listino lo puoi vedere tranquillamente sullo store ufficiale di Samsung e potrai quindi notare il risparmio di oltre 366 euro. In più se preferisci puoi dilazionare il pagamento in tre rate da 176,33 euro a interessi zero con Klarna.

Samsung Galaxy S25 FE a questa cifra non ha rivali

Possiamo dire senza ombra di dubbio che il Samsung Galaxy S25 FE a questo prezzo non ha assolutamente rivali e quindi è da prendere al volo. È dotato di un ottimo display Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate da 120 Hz e luminosità massima di 1900 nit. A bordo troviamo il potente processore Exynos 2400 supportato da 8 GB di RAM.

Come memoria interna ci sono 256 GB in questa versione che sono sufficienti per archiviare tutto ciò che vuoi senza problemi. Gode di una batteria con capacità da 4900 mAh e doppia ricarica, cablata e wireless, da 45 W e da 15 W. Lo scomparto fotografico è composto da un sensore principale posteriore da 50 MP con zoom ottico 3X da 8 MP e fotocamera frontale da 12 MP. Ha un peso di soli 190 grammi, uno spessore di 7,4 mm e la certificazione IP68 per resistere all’acqua e alla polvere.

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