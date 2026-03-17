Samsung Galaxy S25 FE: prezzo più contenuto, ottime prestazioni

Tutti siamo alla ricerca di prodotti che non costino un’esagerazione e che garantiscano ottime performance, soprattutto quando si tratta di dispositivi come smartphone. Ecco perché oggi abbiamo deciso di segnalarti questa fantastica promozione che ti permette di avere il Samsung Galaxy S25 FE a soli 459,89 euro, invece che 769 euro. Per ottenerlo a questo prezzo inserisci il codice promozionale PRIMA26 al momento del pagamento.

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Samsung Galaxy S25 FE è un super smartphone e costa il giusto

Il Samsung Galaxy S25 FE è un grandissimo smartphone e a questo prezzo possiamo dire che è una delle migliori offerte del momento. Garantisce ottime prestazioni con il processore Exynos 2400 che, anche se non è uno Snapdragon, non delude. Possiede poi 8 GB di RAM a supporto e una memoria interna da 128 GB.

È certificato IP68 per resistere all’acqua e alla polvere, ha un peso di soli 190 grammi e uno spessore di 7,4 mm. Gode di un fantastico display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e luminosità massima di 1900 nit. Lo scomparto fotografico è composto da una fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e una fotocamera anteriore da 12 MP. La batteria ha una capacità da 4.900 mAh con ricarica cablata da 45 W velocissima e ricarica wireless da 15 W.

Un ottimo smartphone che oggi potrai avere a un prezzo decisamente più basso di quello che dovrebbe costare. Dunque vai subito su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy S25 FE a soli 459,89 euro, invece che 769 euro. Per ottenerlo a questo prezzo inserisci il codice promozionale PRIMA26 al momento del pagamento. Concludi l’ordine subito e potrai riceverlo comodamente a casa tra qualche giorno senza pagare la spedizione.