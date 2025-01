Samsung Galaxy S25: il modello Ultra conquista i preordini

A distanza di qualche giorno dalla data di inizio dei preordini della nuova gamma di smartphone Samsung Galaxy S25, iniziano a venire a galla le prime informazioni relative all’andamento della situazione. A quanto pare, ad aver riscosso maggiore successo sino a questo momento è stato il modello Ultra, che ha totalizzato circa il 60-70% dei preordini.

Samsung Galaxy S25: ecco come stanno andando i preordini

I dati sono stati riferiti dalla redazione di ETNews e sono abbastanza in linea con i valori dello scorso anno. In generale, comunque, è abbastanza normale che il modello top di gamma di una nuova linea di smartphone tenda ad attirare maggiormente l’attenzione, visto e considerando che molti utenti appassionati preferiscono puntare alla variante che offre maggiori innovazioni rispetto a quanto proposto in precedenza.

Oltre a ciò, si apprende che sempre per il modello Ultra i colori più popolari sono stati sino a questo momento il Titanium Black e Titanium White Silver, mentre per il modello base e il Plus sono stati Ice Blue e Silver Shadow.

Da tenere presente che i dati in questione sono stati forniti sulla base di quanto registrato dagli operatori telefonici in Corea del Sud che hanno avviato i preordini dei nuovi smartphone di casa Samsung. Si tratta pertanto di valori non su scala globale, ma che comunque possono essere utili per verificare l’andamento in generale. Inoltre, sono da prendere con le pinze, come si suol dire, in quanto non ufficialmente forniti da Samsung e pertanto soggetti anche ad eventuali discrepanze.