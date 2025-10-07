 Samsung Galaxy S25 in REGALO con la Festa delle Offerte Prime: preso d'assalto
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Samsung Galaxy S25 in REGALO con la Festa delle Offerte Prime: preso d'assalto

Il Samsung Galaxy S25 è in promozione a un prezzo regalo con la Festa delle Offerte Prime e per questo è preso letteralmente d'assalto.
Samsung Galaxy S25 in REGALO con la Festa delle Offerte Prime: preso d'assalto
Tecnologia Mobile
Il Samsung Galaxy S25 è in promozione a un prezzo regalo con la Festa delle Offerte Prime e per questo è preso letteralmente d'assalto.

Con la Festa delle Offerte Prime su Amazon il Samsung Galaxy S25 256GB è in offerta a un prezzo regalo. Per questo è preso letteralmente d’assalto. Acquistalo subito a soli 679 euro, invece di 989 euro. Si tratta di un ottimo smartphone, dalle prestazioni eccellenti e dotato di intelligenza artificiale grazie a Galaxy AI, perfettamente integrata nel sistema operativo.

Ordina ora il Galaxy S25

Questo telefono viene venduto con 3 anni di garanzia del produttore e non è necessaria alcuna attivazione perché sono già inclusi. Addirittura Samsung garantisce 7 anni di aggiornamenti software e di patch di sicurezza. Inoltre, con Amazon hai anche la consegna gratuita inclusa. Molto interessante è la possibilità di acquistarlo in 12 rate a tasso zero da soli 56,59 euro al mese.

Samsung Galaxy S25 256GB: tutta la potenza che cerchi in uno smartphone

Il Samsung Galaxy S25 256GB è un perfetto compromesso tra prestazioni e risparmio. In questo smartphone trovi tutta la potenza che cerchi. Ordinalo adesso a soli 679 euro! Questa offerta è disponibile solo adesso grazie alla Festa delle Offerte Prime. Il chipset progettato su misura e ottimizzato assicura prestazioni da urlo e la possibilità di tuffarti nell’azione e vivere gameplay fluidi e immersivi.

Esclusiva PrimeDay
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 256GB, 4.000 mAh, Icyblue [Versione italiana]

Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 256GB, 4.000 mAh, Icyblue [Versione italiana]

Esclusiva PrimeDay
679,00 989,00€ -31,34%
Vedi l'offerta

Grazie alle funzionalità di intelligenza artificiale perfettamente integrate nel sistema operativo hai una marea di cose che puoi fare con questo telefono. Scopri quanto è fantastica Galaxy AI.

Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.2” FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 256GB, 4.000 mAh, Icyblue [Versione italiana]

Ordina ora il Galaxy S25

Non lasciar passare altro tempo! Metti in carrello il Galaxy S25 256GB a soli 679 euro, invece di 989 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Apple rende più difficile spegnere la sveglia su iPhone

Apple rende più difficile spegnere la sveglia su iPhone
Ogni sportivo merita un Amazfit T-Rex 3 Outdoor al suo polso (-21%)

Ogni sportivo merita un Amazfit T-Rex 3 Outdoor al suo polso (-21%)
Philips OneBlade 360 con kit completo? Star della Festa delle Offerte Prime

Philips OneBlade 360 con kit completo? Star della Festa delle Offerte Prime
HUAWEI WATCH FIT 4 a 98€ è da acquistare subito alla Festa delle Offerte Prime

HUAWEI WATCH FIT 4 a 98€ è da acquistare subito alla Festa delle Offerte Prime
Apple rende più difficile spegnere la sveglia su iPhone

Apple rende più difficile spegnere la sveglia su iPhone
Ogni sportivo merita un Amazfit T-Rex 3 Outdoor al suo polso (-21%)

Ogni sportivo merita un Amazfit T-Rex 3 Outdoor al suo polso (-21%)
Philips OneBlade 360 con kit completo? Star della Festa delle Offerte Prime

Philips OneBlade 360 con kit completo? Star della Festa delle Offerte Prime
HUAWEI WATCH FIT 4 a 98€ è da acquistare subito alla Festa delle Offerte Prime

HUAWEI WATCH FIT 4 a 98€ è da acquistare subito alla Festa delle Offerte Prime
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
7 ott 2025
Link copiato negli appunti