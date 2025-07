Samsung Galaxy S25: offerta shock su eBay

Attualmente, su eBay, è ancora disponibile un’offerta shock con protagonista l’ottimo Samsung Galaxy S25. Questo smartphone offre ben 12GB di RAM e 256GB di ROM, per una fluidità incredibile e uno spazio di archiviazione comodo. Acquistalo a prezzo da best buy adesso. Aggiudicatelo a soli 579 euro, invece di 989 euro.

Per farlo dovrai inserire il Coupon PSPRLUG25 nell’apposita sezione Codici Sconto che troverai alla pagina dei metodi di pagamento. Si tratta di un’ottima occasione per ottenere un extra sconto di 30 euro sul prezzo già in promozione. Cosa stai aspettando? Sbrigati, perché sta andando letteralmente a ruba e gli utenti stanno impazzendo.

La consegna gratuita è inclusa in molte delle destinazioni disponibili in Italia, con spedizione veloce entro pochi giorni dall’ordine. Inoltre, è anche possibile effettuare un pagamento in tre rate a tasso zero. Questo lo otterrai selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento per questo ordine.

Samsung Galaxy S25: perché acquistarlo adesso

Perché dovresti acquistare adesso il Samsung Galaxy S25? Prima di tutto per il prezzo così conveniente. Solo ora te lo aggiudichi a soli 579 euro grazie al Coupon PSPRLUG25. Inoltre, il rapporto qualità-prezzo è ancora più vantaggioso visto che stiamo parlando del modello da 12GB di RAM e 256GB di ROM.

Inoltre, questo smartphone integra un display da 6,2 pollici Dynamic AMOLED 2X a 120Hz di refresh rate. I colori sono sempre vivaci e i dettagli eccellenti. Ottimo per produttività, offre il suo meglio nella riproduzione dei video e nel gaming. Ma non è tutto. Altri elementi preziosi ti faranno innamorare di lui.

Infatti, questo gioiellino è potente e veloce grazie al Processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, realizzato per i Galaxy. Infine, Galaxy AI è un sistema di intelligenza artificiale che rende ogni interazione con lo smartphone davvero pratica, intuitiva ed eccezionale. Acquistalo immediatamente a soli 579 euro, invece di 989 euro.