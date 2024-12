Samsung Galaxy S25: Qi2 senza magneti integrati

Secondo pregresse voci di corridoio, lo standard Qi2 avrebbe dovuto debuttare per la prima volta in assoluto su un top di gamma Android con il lancio dei nuovi Samsung Galaxy S25, ma a quanto pare le cose non andranno in questo modo, o per meglio dire non del tutto. Di contro, Samsung potrebbe implementare una migliore ricarica wireless.

Samsung Galaxy S25: Qi2 con ricarica fino a 25 W, ma niente magneti integrati

Andando più in dettaglio, un affidabile leaker su X asserisce che la serie Samsung Galaxy S25 supporterà sì lo standard di ricarica wireless Qi2, offrendo velocità di ricarica più elevate fino a 25 W, ma gli smartphone non avranno magneti integrati per l’allineamento automatico, una caratteristica chiave dell’esperienza complessiva dello standard Qi 2 offerta da MagSafe di Apple.

Il leaker suggerisce altresì che gli utenti che cercano un allineamento magnetico dovranno acquistare separatamente la custodia ufficiale di Samsung.

Se fosse vero, l’approccio di Samsung rispecchierebbe quello di altri marchi di telefoni Android come OPPO e OnePlus, offrendo custodie magnetiche invece di integrare magneti direttamente nei loro dispositivi.

Di buono c’è però il fatto che, come anticipato, il colosso sudcoreano dovrebbe aggiornerà le velocità di ricarica wireless nella serie Galaxy S25, passando dall’attuale massimo di 15 W a un massimo di 25 W, quindi identica a quella degli ultimi iPhone.

Non è chiaro come Samsung stia aumentando la velocità fino a 25W, ma che le aziende vadano a modificare lo standard Qi sui oro dispositivi e accessori non è una novità. Questo è ad esempio il sistema tramite cui alcuni smartphone Pixel possono caricarsi fino a 23 W.

Per chi non ne fosse a conoscenza o non ne avesse memoria, lo standard Qi2 si basa sullo standard MagSafe di Apple e presenta l’allineamento magnetico per dispositivi e accessori supportati. Qi2 è stato annunciato due anni fa, ma ad oggi solo pochi marchi di smartphone non Apple lo hanno adottato.