Samsung Galaxy S25 (quasi) in REGALO su eBay: favoloso!

Il Samsung Galaxy S25 è un ottimo smartphone, molto vicino al top di gamma dello stesso brand. Oggi lo trovi in offerta su eBay a un prezzo davvero favoloso. Acquistalo ora quasi in regalo! Approfittando del doppio sconto disponibile ancora per poco li pagherai solamente 555,94 euro invece di 849,90 euro.

Oltre al 31% di sconto immediato hai la possibilità di ottenere un 5% di extra sconto al check out inserendo il Coupon TECHAUG25. Dovrai solo incollare questo codice all’interno della casella Codici Sconto che trovi alla pagina dei metodi di pagamento. Insomma, un’occasione davvero speciale per ottenere uno smartphone eccellente.

Tra l’altro puoi beneficiare di una consegna gratuita con spedizione veloce, se il tuo indirizzo rientra tra quelli inclusi in questa promozione. Inoltre, avrai anche la possibilità di scegliere un pagamento in 3 rate a tasso zero con PayPal o Klarna.

Samsung Galaxy S25: qualità e risparmio per uno smartphone aggiornabile per molti anni

Il Samsung Galaxy S25 è uno smartphone furbo perché a un prezzo oggi molto conveniente include tutti i vantaggi offerti dal colosso sudcoreano. Infatti, oltre alle ottime prestazioni, tra fotocamera, display e processore, è aggiornabile per molti anni. Acquistalo oggi in offerta a soli 555,94 euro su eBay. Ricordati di usare il Coupon TECHAUG25 per ottenere questo prezzo super.

In dotazione monta il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite che, insieme ai 12GB di RAM, assicura prestazioni potenti e una fluidità eccellente durante l’uso di app e giochi, anche in multitasking. Inoltre, il display AMOLED 2X da 6,1 pollici assicura una visione delle immagini estremamente vivace e dettagliata, con una frequenza di aggiornamento top da 120Hz.

La tripla fotocamera assicura scatti davvero speciali, per immortalare i tuoi ricordi in un attimo e con qualsiasi condizione luminosa. Saranno sempre perfetti. Cosa stai aspettando? Acquista ora il Galaxy S25 a soli 555,94 euro, invece di 849,90 euro.