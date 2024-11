Samsung Galaxy S25 Slim: previsto il lancio internazionale

Stando a quanto emerso nelle score ore, il Samsung Galaxy S25 Slim, verrà commercializzato a livello internazionale. Nelle scorse ore è stato infatti avvistato in un database tecnico il suo codice modello, ovvero SM-S937B/DS. La “B” all’interno del codice sta per l’appunto a indicare il lancio su scala globale, mentre “DS” vuol dire che lo smartphone sarà dual SIM.

Samsung Galaxy S25 Slim arriverà su tutti i mercati

A parte a ciò, al momento non vi sono ulteriori dettagli concreti sul dispositivo. Nel database non vengono indicate specifiche tecniche e date di lancio, ma secondo voci di corridoio il dispositivo non dovrebbe arrivare a inizio anno prossimo insieme alla nuova gamma Galaxy S25 di Samsung, ma in primavera, probabilmente per dare del filo da torcere al tanto chiacchierato iPhone SE 4 di Apple e al Pixel 9a di Google, che sono attesi per il medesimo periodo e che dovrebbero andarsi a collocare nella stessa fascia di prezzo.

Da notare che, sempre secondo voci di corridoio, il nuovo smartphone dovrebbe vantare uno spessore estremamente ridotto, come lascia intendere lo stesso presunto nome, e un comparto fotografico senza compromessi.

A tal riguardo, è bene precisare che mentre smartphone molto sottili hanno indubbiamente un bel design e sono piuttosto leggeri, presentano anche e soprattuto alcuni svantaggi, solitamente relativi alla durata della batteria e alla dissipazione del calore. Un design più sottile può anche essere d’intralcio per la riparabilità, con parti interne molto strette tra loro che rendono più difficile riparare o aggiornare i vari componenti.