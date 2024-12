Samsung Galaxy S25: trapelato il teaser dell'evento Unpacked

Nel corso degli ultimi giorni sono state diffuse alcune indiscrezioni riguardato data e luogo in cui si terrà il prossimo Galaxy Unpacked, quello in occasione de quale saranno tolti i veli ai futuri e tanto attesi Samsung Galaxy S25. A sostegno di tali voci, nelle ultime ore è trapelata un’immagine, visibile in alto, che dovrebbe mostrare il teaser ufficiale del futuro evento.

Samsung Galaxy S25: ecco il teaser del prossimo evento Unpacked

L’immagine è stata condivisa sulla piattaforma X dal tipster Evan Blass, solitamente ritenuto abbastanza affidabile, e menzionata la data del 22 gennaio 2025, confermando le precedenti fughe di notizie. Mentre il teaser non rivela la sede dell’evento, che dovrebbe essere San Jose in California (USA), offre comunque dettagli interessanti su di esso.

Osservando l’immagine, infatti, si nota la messa in evidenza degli angoli dei quattro modelli Galaxy S25. Poiché la nuova gamma di smartphone include solo tre modelli, ovvero Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra, il quarto potrebbe essere il tanto chiacchierato Galaxy S25 Slim.

In precedenza, le voci suggerivano un lancio a sorpresa del Galaxy S25 Slim durante l’evento, ma il colosso sudcoreano potrebbe decidere solo di presentare un quarto modello in occasione dell’evento, posticipando il lancio dello stesso tra aprile e giugno 2025

I quattro modelli si allontanerebbero anche dal design nitido e squadrato che era stato scelto per il Galaxy S24 Ultra di quest’anno. Sulla base del teaser trapelato, le precedenti fughe di notizie riguardo il Galaxy S25 Ultra con angoli arrotondati sembrano essere vere.