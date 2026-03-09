 Samsung Galaxy S25 Ultra da 256GB passa da 1499€ a 895€ (super affare)
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Samsung Galaxy S25 Ultra da 256GB passa da 1499€ a 895€ (super affare)

Offerta imperdibile su eBay che sgretola il prezzo del Samsung Galaxy S25 Ultra da 256GB da 1499€ a 895€, con un risparmio quindi di 604€.
Samsung Galaxy S25 Ultra da 256GB passa da 1499€ a 895€ (super affare)
Tecnologia Mobile
Offerta imperdibile su eBay che sgretola il prezzo del Samsung Galaxy S25 Ultra da 256GB da 1499€ a 895€, con un risparmio quindi di 604€.

Hai messo da parte un po’ di soldi e hai deciso di acquistare uno smartphone top di gamma senza fare assolutamente dei sacrifici? Però perché spendere di più. Allora approfitta di questa promozione straordinaria su eBay e metti le mani sul mitico Samsung Galaxy S25 Ultra a 895 euro, invece che 1499 euro, applicando il codice segreto PSPRMAR26 al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso già applicato sul prezzo di listino, che puoi vedere sullo store ufficiale, più un ulteriore sconto con il codice promozionale. Quindi avrai uno straordinario risparmio di 604 euro. Inoltre potrai pagare in tre comode rate da 308,33 euro a interessi zero con Klarna.

Acquistalo in offerta su eBay

Samsung Galaxy S25 Ultra: ora è un best buy assoluto

Possiamo dire senza ombra di dubbio che il Samsung Galaxy S25 Ultra a questa cifra è un besy buy assoluto e non è da farselo scappare. Potrei avere uno smartphone top di gamma straordinario dotato anche di intelligenza artificiale che ti accompagnerà in tantissime funzioni che diventeranno semplici e perfette.

{title}

Tra le cose che possiamo sottolineare c’è un fantastico display AMOLED da 6,9 pollici con refresh rate da 120 Hz e la resistenza all’acqua e alla polvere certificata IP68. Il potentissimo processore Snapdragon 8 Elite con 12 GB di RAM a supporto offre prestazioni eccezionali. In questa versione c’è una memoria interna da 256 GB che sono sufficienti per archiviare ciò che desideri. Garantisce foto da paparazzo grazie a una fotocamera principale da 200 MP con ultra grandangolare da 50 MP e teleobiettivo con zoom ottico 3X da 10 MP e 5X da 50 MP.

Acquistalo in offerta su eBay

Queste sono soltanto alcune delle caratteristiche interessantissime di uno smartphone che non ha rivali, soprattutto a questa cifra. Quindi vai adesso su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy S25 Ultra a 895 euro, invece che 1499 euro, applicando il codice segreto PSPRMAR26 al momento del pagamento. Tra l’altro lo potrai ricevere a casa tua in pochi giorni senza ulteriori costi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Apple iPhone 16e da 128GB a un prezzo fuori di testa su Amazon

Apple iPhone 16e da 128GB a un prezzo fuori di testa su Amazon
Power Bank da 45W con 2 cavi integrati e capacità da 20000mAh (27€)

Power Bank da 45W con 2 cavi integrati e capacità da 20000mAh (27€)
Medio gamma con qualcosa in più a prezzo wow? Xiaomi 15T Pro 5G

Medio gamma con qualcosa in più a prezzo wow? Xiaomi 15T Pro 5G
Dopo il MacBook Neo arriverà il MacBook Ultra?

Dopo il MacBook Neo arriverà il MacBook Ultra?
Apple iPhone 16e da 128GB a un prezzo fuori di testa su Amazon

Apple iPhone 16e da 128GB a un prezzo fuori di testa su Amazon
Power Bank da 45W con 2 cavi integrati e capacità da 20000mAh (27€)

Power Bank da 45W con 2 cavi integrati e capacità da 20000mAh (27€)
Medio gamma con qualcosa in più a prezzo wow? Xiaomi 15T Pro 5G

Medio gamma con qualcosa in più a prezzo wow? Xiaomi 15T Pro 5G
Dopo il MacBook Neo arriverà il MacBook Ultra?

Dopo il MacBook Neo arriverà il MacBook Ultra?
Michea Elia
Pubblicato il
9 mar 2026
Link copiato negli appunti