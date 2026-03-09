Samsung Galaxy S25 Ultra da 256GB passa da 1499€ a 895€ (super affare)

Hai messo da parte un po’ di soldi e hai deciso di acquistare uno smartphone top di gamma senza fare assolutamente dei sacrifici? Però perché spendere di più. Allora approfitta di questa promozione straordinaria su eBay e metti le mani sul mitico Samsung Galaxy S25 Ultra a 895 euro, invece che 1499 euro, applicando il codice segreto PSPRMAR26 al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso già applicato sul prezzo di listino, che puoi vedere sullo store ufficiale, più un ulteriore sconto con il codice promozionale. Quindi avrai uno straordinario risparmio di 604 euro. Inoltre potrai pagare in tre comode rate da 308,33 euro a interessi zero con Klarna.

Samsung Galaxy S25 Ultra: ora è un best buy assoluto

Possiamo dire senza ombra di dubbio che il Samsung Galaxy S25 Ultra a questa cifra è un besy buy assoluto e non è da farselo scappare. Potrei avere uno smartphone top di gamma straordinario dotato anche di intelligenza artificiale che ti accompagnerà in tantissime funzioni che diventeranno semplici e perfette.

Tra le cose che possiamo sottolineare c’è un fantastico display AMOLED da 6,9 pollici con refresh rate da 120 Hz e la resistenza all’acqua e alla polvere certificata IP68. Il potentissimo processore Snapdragon 8 Elite con 12 GB di RAM a supporto offre prestazioni eccezionali. In questa versione c’è una memoria interna da 256 GB che sono sufficienti per archiviare ciò che desideri. Garantisce foto da paparazzo grazie a una fotocamera principale da 200 MP con ultra grandangolare da 50 MP e teleobiettivo con zoom ottico 3X da 10 MP e 5X da 50 MP.

Queste sono soltanto alcune delle caratteristiche interessantissime di uno smartphone che non ha rivali, soprattutto a questa cifra. Quindi vai adesso su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy S25 Ultra a 895 euro, invece che 1499 euro, applicando il codice segreto PSPRMAR26 al momento del pagamento. Tra l’altro lo potrai ricevere a casa tua in pochi giorni senza ulteriori costi.