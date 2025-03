Samsung Galaxy S25 Ultra: -400€ + un secondo smartphone in regalo

Occasione da non credere e invece è disponibile su Amazon. Se devi acquistare uno smartphone e qualcuno in famiglia vorrebbe cambiare il suo, non perdere la chance di averne due a prezzo speciale. Un top di Gamma come Samsung Galaxy S25 Ultra e Samsung Galaxy A16 che ti viene completamente omaggiato. Hai letto bene, un regalo eccellente e tutto questo per un prezzo speciale. Non solo c’è uno sconto del 15% per tutti i clienti Amazon ma se paghi con Amex ottieni un extra sconto di 150€ per un risparmio totale che si aggira attorno ai 400 euro. Cosa aspetti? Puoi pagare anche in 12 rate senza interessi.

Samsung Galaxy S25 Ultra arriva con una promozione tutta speciale

L’occasione di acquisto riservata a Samsung Galaxy S25 Ultra è unica nel suo genere. Questo smartphone top di gamma è uno degli ultimi usciti sul mercato e racchiude al suo interno un’esperienza premiun e di ultima generazione grazie all’aggiunta dell’intelligenza artificiale.

Con il suo display Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici è impossibile non rimanere a bocca aperta. Risoluzione QHD+, fluidità disarmante e una gamma cromatica che fonde quello che c’è dietro lo schermo con la realtà. 12 GB di RAM e 512GB di memoria sono un punto chiave di questo prodotto che offre prestazioni senza limiti per app, social e gaming mobile senza freni. E poi, ovviamente, non manca all’appello la tripla fotocamera da 200Mp che fa diventare chiunque un professionista.

La promozione in corso su Amazon

Come vedi, lo smartphone in questione gode già di uno sconto del 15% che rende il prezzo vantaggioso. Tuttavia, per i clienti che posseggono un metodo di pagamento Amex, è stato riservato un secondo ribasso da 150€ che si aggiunge alla promozione già disponibile. In questo modo il risparmio totale ammonta a circa 400 euro rispetto al prezzo di listino.

Le sorprese, in ogni caso, non terminano qui. Acquistando lo smartphone in questione e registrandolo, entro il 2 maggio 2025, su Samsung Members, ti viene omaggiato un eccellente Samsung Galaxy A16 (qui per leggere le sue specifiche). Puoi decidere anche di suddividere il pagamento in 12 rate senza interessi per rendere la spesa più sopportabile.