Samsung Galaxy S25 Ultra: il primo con Corning Gorilla Armor 2

Samsung ha da poco tolto i veli ai nuovi smartphone della serie Galaxy S25. A far parte della gamma e anche e soprattutto il Samsung Galaxy S25 Ultra, che si caratterizza anche per essere il primo dispositivo in assoluto ad essere dotato del Corning Gorilla Armor 2.

Samsung Galaxy S25 Ultra con Corning Gorilla Armor 2

Quest’anno, Samsung Electronics e Corning Incorporated hanno realizzato un importante aggiornamento lanciando il Gorilla Armor 2 con il primo materiale ceramico di vetro antiriflesso al mondo progettato per dispositivi mobili.

Questa nuova protezione Gorilla Glass 2 non solo migliora la durata, ma anche la chiarezza. In base a quanto riferito, è in grado di offrire una resistenza superiore ai graffi e anche migliori proprietà antiriflesso.

David Velasquez, Vice President e General Manager, di Corning Gorilla Glass ha dichiarato: “Samsung e Corning hanno una lunga storia di collaborazione per fornire ai consumatori le tecnologie più avanzate e innovative. Con Gorilla Armor 2, offriamo ai consumatori un’esperienza utente senza precedenti con il primo materiale di copertura in vetro ceramico durevole e otticamente avanzato mai utilizzato su un dispositivo mobile Galaxy”.

I test di laboratorio condotti da Corning hanno rivelato che il Gorilla Armor 2 è sopravvissuto a cadute da altezze fino a 2,2 metri su una superficie progettata per imitare il cemento. Quando materiali concorrenti sono stati sottoposti alla medesima prova, hanno fallito cadendo da appena un metro.

Da tenere altresì presente che il Gorilla Armor 2 ha fornito una resistenza ai graffi quattro volte migliore rispetto al materiale in vetro al litio-aluminosilicato anche con rivestimenti antiriflesso.