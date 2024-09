Samsung Galaxy S25 Ultra: novità per il design delle fotocamere

All’inizio del prossimo anno verrà annunciato il Samsung Galaxy S25 Ultra, unitamente al resto dei nuovi smartphone top di gamma della sudcoreana. Nel mentre, però, stanno venendo diffuse in Rete interessanti indiscrezioni che aiutano a scoprire in anticipo, ammesso e non concesso che siano fondate, alcune delle caratteristiche più o meno chiave dei device in questione. A tal proposito, nelle scorse ore è emerso che il modello Ultra dovrebbe presentare un design diverso rispetto a quello attualmente adottato.

Samsung Galaxy S25 Ultra: rivoluzione per il modulo fotografico posteriore?

A diffondere l’informazione è stato il leaker IceUniverse, mediante la condivisone di un post su X in cui si menziona la possibilità che il Galaxy S25 Ultra abbia un design del modulo fotografico posteriore diverso rispetto al passato. Non vengono forniti altri dettagli e non è dato sapere se si tratterà di un piccolo o di un grande cambiamento.

Uno degli elementi che aiuta maggiormente a riconoscere i dispositivi Galaxy di Samsung rispetto agli altri è la forma dell’elemento che racchiude le fotocamere posteriori. Dalla serie Galaxy S22 e per tre generazioni, il colosso sudcoreano ha conservato un approccio simile a tal riguardo, proponendo i sensori isolati, disposti in maniera verticale e quasi a filo con la scocca.

Considerando ciò, se l’azienda vuole apportare un cambiamento significativo a livello di design non dovrebbe sorprendere il fatto che possa aver valutato di agire proprio sull’estetica del comparto fotografico.

Ricordiamo che, come emerso da precedenti indiscrezioni, ulteriori modifiche sul fronte estetico sono attese per angoli e cornici.