Samsung Galaxy S25 Ultra: triplo sconto su Amazon

Fai l’affare del giorno su Amazon portandoti a casa l’ultimo top di gamma di casa Samsung. Cosa stai aspettando? I primi che arrivano possono acquistare il Samsung Galaxy S25 Ultra con triplo sconto! Niente male vero? Aggiungilo in carrello e ottienilo a soli 1346,85€, invece di 1859€. Un risparmio pazzesco.

Infatti, con Amazon, se sei un cliente Prime, hai un primo sconto del 18%, poi applichi il 5% di extra sconto e in carrello ottieni anche 100€ di sconto inserendo il codice SAMSUNG100. Semplicemente fantastico! Sbrigati perché sta andando a ruba e potrebbe terminare velocemente questa eccellente promozione.

Il Samsung Galacy S25 Ultra è il nuovo top di gamma in grado di fare qualsiasi cosa. Perfetto per la tua produttività, grazie anche alle funzionalità di intelligenza artificiale integrate, è ideale anche per l’intrattenimento e il gaming. La versione in promozione speciale è quella da 12GB di RAM e 1TB di ROM.

Samsung Galaxy S25 Ultra: 3 anni di garanzia e 7 anni di aggiornamenti

Scegliendo un Samsung Galaxy S25 Ultra ti assicuri un ottimo smartphone top di gamma con 7 anni di aggiornamenti software e patch di sicurezza. Inoltre, acquistandolo adesso su Amazon con triplo sconto ottieni anche 3 anni di garanzia del produttore inclusa. Approfittane subito! Si tratta di un best buy pazzesco.

Il display Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con tecnologia QHD+ è semplicemente perfetto. Non solo i colori sono brillanti e vivaci, ma anche i dettagli sono estremamente realistici e curati. Insomma, è un piacere guardare contenuti da questo smartohone che ha come punto di forza uno schermo di ultima generazione.

Il processore è stato progettato su misura e ottimizzato per il Samsung Galaxy S25 Ultra, garantendo prestazioni elevate e un’esperienza utente super fluida. La fotocamera professionale da 200MP assicura scatti e riprese ultra speciali. La batteria regala un’autonomia incredibile. Cosa aspetti? Acquistalo ora in triplo sconto su Amazon!