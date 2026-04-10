Samsung Galaxy S25 Ultra: zero rinunce, solo il meglio ora in offerta su eBay

È da un po’ che stai valutando quale smartphone acquistare e hai deciso alla fine di non fare rinunce e buttarti su un top di gamma? Allora dai un’occhiata a questa promozione spettacolare. Se vai subito su eBay puoi acquistare il fantastico Samsung Galaxy S25 Ultra a 855,25 euro, anziché 1.499 euro, inserendo il codice promozionale APR26 al momento del pagamento.

Il prezzo di listino, anche se su eBay non viene segnalato, lo puoi vedere tranquillamente sullo Store ufficiale di Samsung ed è poi quello che ti abbiamo scritto sopra. Dunque in questo momento avrai la possibilità di risparmiare la bellezza di oltre 643 euro sul totale. E potrai anche pagare in tre comode rate da circa 300 euro a interessi zero con Klarna.

Samsung Galaxy S25 Ultra a questo prezzo è un best buy

Non c’è che dire a questa cifra il Samsung Galaxy S25 Ultra è da prendere all’istante, senza pensarci un attimo. D’altra parte siamo di fronte a uno smartphone di qualità eccezionale che non fa assolutamente rinunce. Ad esempio tra le cose che possiamo segnalare c’è la straordinaria fotocamera con sensore principale da 200 MP, ultra grandangolare da 50 MP con teleobiettivo dotato di zoom ottico 5x sempre da 50 MP. Il che si traduce in foto spettacolari senza sforzo.

Poi a bordo troviamo il potente processore Snapdragon 8 Elite sostenuto da 12 GB di RAM e da una memoria interna di 256 GB per garantire prestazioni eccezionali. Dal multitasking al gaming, non ci sono limiti. Ha un display AMOLED da 6,9 pollici con refresh rate da 120 Hz ed è impermeabile con la certificazione di grado IP68. Inoltre ha la ricarica wireless da 25 W e il pratico pennino per gestire diverse funzioni.

Ci sarebbero ovviamente tantissime altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e non è certo il nostro alleato. Quindi vai immediatamente su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy S25 Ultra a 855,25 euro, anziché 1.499 euro, inserendo il codice promozionale APR26 al momento del pagamento.