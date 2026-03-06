 Samsung Galaxy S26 al minimo storico Amazon è da prendere subito
Offerta speciale di Amazon che sta proponendo il Samsung Galaxy S26 al minimo storico e dunque non è da farselo scappare.
Offerta speciale di Amazon che sta proponendo il Samsung Galaxy S26 al minimo storico e dunque non è da farselo scappare.

Uscito da pochissimo e in forma smagliante il Samsung Galaxy S26 oggi lo puoi avere a un prezzo davvero straordinario, il più basso finora registrato su Amazon. Dunque prima che sia tardi mettilo nel tuo carrello a soli 979 euro, anziché 1.229 euro.

Con lo sconto del 20% quindi il prezzo crolla drasticamente al minimo storico e risparmi la bellezza di 250 euro sul totale. Inoltre potrai decidere di pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. L’offerta è a tempo limitato quindi dovrai fare alla svelta. D’altra parte le qualità del Samsung Galaxy S26 non si discutono e a questa cifra è un best buy.

Samsung Galaxy S26: appena uscito già in sconto

Come dicevamo le qualità del Samsung Galaxy S26 non sono assolutamente in discussione per cui a questa cifra è da prendere al volo. Spicca sicuramente la sua straordinaria leggerezza con un peso di appena 167 grammi e uno spessore di soli 7,2 mm, nonostante riesca a nascondere una batteria da 4300 mAh ricarica cablata da 25 W e wireless da 15 W. Inoltre è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP68.

Ha un display Dynamic AMOLED 2X da 6,3 pollici con refresh rate da 120 Hz e uno scomparto fotografico composto da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP. Mentre la fotocamera frontale è da 12 MP. Monta il processore Exynos 2600 con 12 GB di RAM e una memoria interna da 512 GB. Il sistema operativo è Android 16 con interfaccia One UI 8.5.

Ci sarebbero tante altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e le unità disponibili a questa cifra spariscono in fretta. Perciò a fiondati su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy S26 a soli 979 euro, anziché 1.229 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 mar 2026

Michea Elia
Pubblicato il
6 mar 2026
