Samsung Galaxy S26: al via la produzione del chip Exynos 2600

Come preannunciato giorni addietro, secondo quanto emerso da fonti interne, Samsung darà il via alla produzione di massa del chip Exynos 2600, il primo processore basato sul nodo produttivo a 2nm GAA (Gate All Around), entro la fine di questo settembre. Essendo il processore in questione destinato alla futura gamma di smartphone Samsung Galaxy S26, che tenendo conto del modus operandi della sudcoreana dovrebbe essere annunciata a gennaio prossimo, si tratta di una mossa tutt’altro che di poco conto, segnando un concreto passo in avanti verso i nuovi device.

Samsung Galaxy S26: produzione di massa del chip Exynos 2600 entro fine mese

L’Exynos 2600 integra una nuova tecnologia chiamata Heat Pass Block per migliorare la dissipazione del calore. I benchmark emersi sino ad ora sono piuttosto promettenti, con punteggi che suggeriscono che la GPU Xclipse 960 potrebbe addirittura superare quella dello Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm.

Da tenere presente che già il recente pieghevole Samsung Galaxy Z Flip 7 ha fatto uso di un chip proprietario, l’Exynos 2500, il che ha permesso al colosso sudcoreano di ridurre significativamente i costi di produzione. L’obiettivo, pertanto, sarebbe quello di replicare con i prossimi smartphone top di gamma.

Se il nuovo chip riuscirà ad ottenere il giusto successo, dimostrandosi all’altezza delle aspettative, potrebbe incoraggiare anche nuovi clienti esterni a scegliere le fonderie di Samsung, in special modo in un momento in cui il concorrente TSMC sta incrementano sempre di più prezzi. A tal riguardo, le indiscrezioni suggeriscono che aziende quali Nintendo, Tesla e Valens potrebbero essere tra i futuri clienti.