Samsung Galaxy S26: ancora pochi pezzi in sconto shock su eBay

Tieniti forte perché ti stiamo segnalando un’offerta strepitosa che ovviamente, proprio perché è troppo allettante, non durerà a lungo. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello il Samsung Galaxy S26 a 723,23 euro, invece che 1.029 euro, inserendo il codice promozionale APR26 al momento del pagamento.

Con lo sconto già applicato del 26% sul prezzo di partenza e l’ulteriore ribasso del 5% con il codice segreto oggi avrai un risparmio di oltre 305 euro sul totale. Ma non è finita qui. Se preferisci infatti potrai dilazionare il pagamento in tre rate da 253,77 euro a interessi zero con Klarna.

Samsung Galaxy S26 è il top gamma da prendere ora

Sicuramente per il prezzo con cui puoi accaparrartelo oggi il Samsung Galaxy S26 è una delle migliori promozioni del momento. Se vuoi un top di gamma senza fare sacrifici adesso è il momento di acquistarlo. Ciò che possiamo notare è sicuramente la volontà di renderlo il più leggero e maneggevole possibile. Ha infatti un peso di appena 167 grammi e uno spessore di 7,2 mm. Non rinuncia però alla certificazione di grado IP68 per essere resistente all’acqua e alla polvere.

È dotato di un display Super AMOLED da 6,3 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz e luminosità massima da 2600 nit. Dunque riuscirai a vedere perfettamente lo schermo in qualsiasi condizione di luce. Gode poi di uno scomparto fotografico eccezionale con sensore principale posteriore da 50 MP e zoom digitale fino a 30x in grado di catturare qualsiasi elemento con una semplicità incredibile.

Ci sarebbero ovviamente tantissime altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e le unità disponibili come dicevamo sono davvero poche. Per cui prima che spariscono vai su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy S26 a 723,23 euro, invece che 1.029 euro, inserendo il codice promozionale APR26 al momento del pagamento. Se completi l’ordine oggi potrai riceverlo a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.