Samsung Galaxy S26: potenza di ricarica invariata su Pro ed Edge

Mancano solo quattro mesi al lancio della serie Samsung Galaxy S26, che come di consueto dovrebbe avvenire a gennaio del prossimo anno. Ad oggi, si dice che Samsung stia riorganizzando la gamma Galaxy S rinominando i modelli e la maggior parte delle funzionalità dei deivce sono trapelate e ora sono state rivelate pure le velocità di ricarica del Galaxy S26 Edge e del Galaxy S26 Pro.

Samsung Galaxy S26: ricarica veloce cablata da 25 W per i modelli Pro ed Edge

Nelle scorse ore, infatti, il leaker Ice Universe, solitamente considerando piuttosto attendibile quando si tratta di discutere di Samsung e di fornire anticipazioni sull’azienda, rivelato in un post su X che l’azienda continuerà a utilizzare la ricarica veloce cablata da 25 W per i Galaxy S26 Pro e Galaxy S26 Edge. Questa è la stessa velocità di ricarica veloce del Galaxy S25 e del Galaxy S25 Edge. Poiché si dice che il Galaxy S26 Ultra sia dotato di una ricarica rapida da 60 W, la speranza era quella di vedere almeno 45 W di ricarica rapida su altri modelli Galaxy S26. Tuttavia, sembra che le cose non andranno in questo modo.

Da notare che sulla base di report precedenti, il Galaxy S26 Pro dovrebbe essere alimentato da una batteria da 4.300 mAh, mentre il Galaxy S26 Edge dovrebbe disporre di una batteria da 4.200 mAh. Anche con una ricarica rapida da 25 W, questi smartphone dovrebbero essere in grado di raggiungere fino al 50% di carica in 30 minuti e circa un’ora per una ricarica completa della batteria.