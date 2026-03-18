Samsung Galaxy S26: il top gamma del momento crolla su eBay a un prezzaccio

Hai deciso di acquistare uno smartphone top di gamma per non fare sacrifici e per potertelo tenere molto più tempo rispetto ad altri dispositivi che costano meno? Allora dai un’occhiata a questa promozione e risparmia. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello il Samsung Galaxy S26 a soli 828,49 euro, invece che 1.229 euro, applicando il codice promozionale PRIMA26 al momento del pagamento.

Sembra incredibile ma ti assicuro che non ci sono errori di alcun genere. Siamo di fronte a uno sconto già applicato sul prezzo di listino e un ulteriore ribasso con il codice segreto per un risparmio totale di oltre 400 euro sul totale. È chiaro che a questa cifra lo vorranno tutti e le unità disponibili sono pochissime, quindi devi fare in fretta.

Samsung Galaxy S26: adesso è un best buy assoluto

Possiamo dire sicuramente che a questo prezzo il Samsung Galaxy S26 è un best buy assoluto e non è da farselo scappare per nessun motivo. Ha un appeso minimo di 167 grammi con uno spessore di 7,2 mm per risultare incredibilmente maneggevole e leggero. Non sacrifica però la robustezza. Ha la certificazione IP68 per resistere all’acqua e alla polvere e un Gorilla Glass Victus 2 che protegge lo schermo. Gode di un display AMOLED 2X da 6,3 pollici con refresh rate da 120 Hz e luminosità di 1500 nit.

Il processore è un Exynos 2600 che viene supportato in questa versione da 12 GB di RAM e da una memoria interna di ben 512 GB. Sicuramente ciò che salta agli occhi è che non avrai nessun problema di archiviazione e potrai continuare a tenere foto e video in alta definizione. Garantisce anche foto straordinarie, grazie a una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP. E possiede una batteria da 4300 mAh con ricarica rapida da 25 W.

Come dicevamo dovrai essere veloce perché un’occasione del genere non è possibile che duri a lungo. Quindi prima che scada vai su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy S26 a soli 828,49 euro, invece che 1.229 euro, applicando il codice promozionale PRIMA26 al momento del pagamento. Se concludi l’ordine subito lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.