Samsung Galaxy S26 Ultra: batteria uguale al modello attuale

All’inizio del prossimo anno saranno tolti i veli alla nuova serie di smartphone top di gamma di Samsung. Già da svariati mesi, però, circolano indiscrezioni riguardo le presunte caratteristiche dei device in questione. A tal riguardo, nelle scorse ore sono state diffuse informazioni relative alla batteria del Samsung Galaxy S26 Ultra e, a quanto pare, chi sperava in un upgrade resterà fortemente deluso.

Samsung Galaxy S26 Ultra: stessa batteria del modello corrente

Contrariamente a quanto emerso in precedenza, in base a quanto riferito dal portale GalaxyClub, solitamente affidabile per quel che concerne l’anticipare i futuri passi del colosso sudcoreano, il prossimo Samsung Galaxy S26 Ultra avrà la stessa batteria dell’attuale Galaxy S25 Ultra, ovvero da 5.000 mAh. Ciò significa che la durata effettiva della batteria del Samsung Galaxy S26 Ultra dipenderà ancora una volta interamente dal livello di ottimizzazione del software e del resto dell’hardware.

Ad ogni modo, viene ipotizzato che Samsung possa aver aumentato la densità della batteria del suo prossimo flagship di punta pur conservando la stessa capienza del modello attuale, approfittandone per rendere il profilo del dispositivo più sottile, sulla falsariga della tendenza lanciata con l’introduzione del Galaxy S25 Edge.

Una precisazione importante: in realtà la capienza della batteria del modello Ultra è rimasta invariata fin dal Galaxy S20 Ultra che è stato lanciato nel 2020.

Ad ogni buon conto, occorre tenere presente che al lancio effettivo del dispositivo o manca ancora del tempo e sino ad allora potrebbero essere introdotte modifiche e cambiamenti che potrebbero far risultare queste indiscrezioni – perché di questo si tratta, per il momento – imprecise.