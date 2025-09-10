Samsung Galaxy S26 Ultra: il gruppo fotocamere sarà ingombrante

Per il Samsung Galaxy S26 Ultra che verrà lanciato all’inizio del prossimo anno ci sono cattive notizie per quel che concerne il design. Stando infatti a quanto emerso nel corso delle ultime ore, l’altezza del gruppo fotocamere andrà quasi a raddoppiare rispetto al modello attuale.

Samsung Galaxy S26 Ultra: lo spessore del gruppo fotocamere andrà al raddoppio

Andando maggiormente in dettaglio, il leaker Ice Universe, solitamente considerando abbastanza affidabile quanto si tratta di discutere di prodotti a marcio Samsung, fa sapere tramite un post su X che dai 2,4 mm del Galaxy S25 Ultra si passerà ai 4,5 mm del successore, con un incremento di 2,1 mm, condividendo altresì un’immagine altamente esplicativa, visibile in alto e in dettaglio tramite il link in fonte.

La ragione di tutto ciò sarebbe è da ricercare nel fatto che Samsung avrebbe optato per una fotocamera principale e tele di qualità più elevata, con lenti più aperte e proprio per questo capaci di far arrivare più luce al sensore.

L’insider sottolinea che il Samsung Galaxy S26 Ultra potrebbe ospitare facilmente un teleobiettivo più grande nel nuovo volume, ma sfortunatamente si tratterà ancora una volta di uno da 1/2,52 pollici a 50 megapixel e sarà il teleobiettivo più piccolo dei flagship 2026.

Qualora le indicazioni fornite si rivelassero effettivamente corrette, il Samsung Galaxy S26 Ultra presenterà uno spessore di 7,9 mm nella parte più sottile e di circa 12,4 mm in corrispondenza della parte più spessa che è quella dedicata al gruppo fotocamere. Per fare un confronto, l’attuale Galaxy S25 Ultra ha uno spessore minimo di 8,2 mm, per cui di poco maggiore rispetto a quello del modello successivo, mentre lo spessore massimo è pari a 10,6 mm.