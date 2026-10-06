 Samsung Galaxy S26 Ultra: ecco l'offerta per la Festa di Amazon
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Samsung Galaxy S26 Ultra: ecco l'offerta per la Festa di Amazon

Forte sconto sul Samsung Galaxy S26 Ultra in occasione della Festa delle Offerte Prime: i prezzi delle versioni da 256 GB, 512 GB e 1 TB.
Samsung Galaxy S26 Ultra: ecco l'offerta per la Festa di Amazon
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Forte sconto sul Samsung Galaxy S26 Ultra in occasione della Festa delle Offerte Prime: i prezzi delle versioni da 256 GB, 512 GB e 1 TB.
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Segnaliamo uno sconto molto interessante che vede protagonista Samsung Galaxy S26 Ultra su Amazon. È lo smartphone con caratteristiche da top di gamma come Privacy Display, struttura in Armor Aluminium, vetro Corning Gorilla Glass, certificazione IP68 e supporto a tutte le funzionalità della suite Galaxy AI. La promozione fa parte della Festa delle Offerte Prime, l’evento che ha preso il via a mezzanotte sull’e-commerce e che andrà avanti fino a domani. È un’occasione da cogliere al volo per chi cerca prestazioni senza compromessi.

Compra Galaxy S26 Ultra in sconto

Samsung Galaxy S26 Ultra è in forte sconto

Tra le specifiche tecniche figurano lo schermo Dynamic AMOLED 2X con diagonale da 6,9 pollici (frequenza di aggiornamento 120 Hz), il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm ottimizzato per questo dispositivo, 12 GB di RAM, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel, moduli per la connettività compatibili con gli standard più avanzati (Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0) e batteria da 5.000 mAh con ricarica ultrarapida. Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata One UI. Dai uno sguardo alla scheda completa del telefono per tutti gli altri dettagli.

Le caratteristiche del Samsung Galaxy S26 Ultra

Grazie ai forti sconti di oggi puoi risparmiare sullo smartphone top di gamma Samsung Galaxy S26 Ultra, con diversi tagli di memoria. La disponibilità è immediata e c’è la consegna senza spese a domicilio. Per ognuna delle versioni elencate è possibile scegliere tra diverse colorazioni.

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Samsung Galaxy S26 Ultra, 512GB, Sky Blue [Versione italiana]

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Vedi l’offerta

Su Amazon è partita la Festa delle Offerte Prime, con migliaia di occasioni e sconti distribuiti tra le numerose categorie del catalogo. L’appuntamento si chiuderà domani, mercoledì 7 ottobre, e per approfittare delle promozioni è sufficiente un abbonamento Prime: puoi attivare gratis la prova di 30 giorni e accedere così a tutti i vantaggi inclusi nella sottoscrizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 ott 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
6 ott 2026
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