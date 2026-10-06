Samsung Galaxy S26 Ultra: ecco l'offerta per la Festa di Amazon

Segnaliamo uno sconto molto interessante che vede protagonista Samsung Galaxy S26 Ultra su Amazon. È lo smartphone con caratteristiche da top di gamma come Privacy Display, struttura in Armor Aluminium, vetro Corning Gorilla Glass, certificazione IP68 e supporto a tutte le funzionalità della suite Galaxy AI. La promozione fa parte della Festa delle Offerte Prime, l’evento che ha preso il via a mezzanotte sull’e-commerce e che andrà avanti fino a domani. È un’occasione da cogliere al volo per chi cerca prestazioni senza compromessi.

Samsung Galaxy S26 Ultra è in forte sconto

Tra le specifiche tecniche figurano lo schermo Dynamic AMOLED 2X con diagonale da 6,9 pollici (frequenza di aggiornamento 120 Hz), il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm ottimizzato per questo dispositivo, 12 GB di RAM, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel, moduli per la connettività compatibili con gli standard più avanzati (Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0) e batteria da 5.000 mAh con ricarica ultrarapida. Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata One UI. Dai uno sguardo alla scheda completa del telefono per tutti gli altri dettagli.

Grazie ai forti sconti di oggi puoi risparmiare sullo smartphone top di gamma Samsung Galaxy S26 Ultra, con diversi tagli di memoria. La disponibilità è immediata e c’è la consegna senza spese a domicilio. Per ognuna delle versioni elencate è possibile scegliere tra diverse colorazioni.

Su Amazon è partita la Festa delle Offerte Prime, con migliaia di occasioni e sconti distribuiti tra le numerose categorie del catalogo. L’appuntamento si chiuderà domani, mercoledì 7 ottobre, e per approfittare delle promozioni è sufficiente un abbonamento Prime: puoi attivare gratis la prova di 30 giorni e accedere così a tutti i vantaggi inclusi nella sottoscrizione.