Alla ricerca di un tablet affidabile e versatile? Il modello Samsung Galaxy Tab A da 10,1 pollici con modem per la connettività 4G-LTE oggi è proposto su eBay con il 24% di sconto sul prezzo di listino. L’ideale per la riproduzione dei contenuti multimediali, ma anche per seguire da casa le lezioni online della didattica a distanza.

Samsung Galaxy Tab A con 4G-LTE in offerta

Basato sul sistema operativo Android, offre tra le altre cose 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna per lo storage espandibile grazie a un lettore di schede microSD e una fotocamera posteriore con ottica grandangolare. A caratterizzare il design la scocca in metallo con uno spessore di soli 7,5 mm. Per ulteriori informazioni invitiamo a consultare la scheda del prodotto.

Tutto questo oggi al prezzo di 209,99 euro invece di 278,99 euro come da listino. Il prodotto si trova in Italia e viene consegnato a domicilio in pochi giorni con spedizione gratuita. L’affidabilità del venditore è garantita dagli oltre 57.000 feedback positivi già ricevuti dagli altri clienti su eBay.