Samsung Galaxy Tab A11+ non ha rivali in questa fascia di prezzo (-80€)

Anche di tablet ce ne sono tantissimi in commercio e dunque non è la cosa più semplice del mondo trovare quello più adatto alle proprie esigenze senza spendere un patrimonio. Oggi dunque ti segnaliamo questa grandissima occasione. Se vai subito su Amazon puoi acquistare il Samsung Galaxy Tab A11+ a soli 199 euro, invece che 279 euro.

Lo sconto del 29% fa scendere il prezzo di molto e lo porta vicino al minimo storico facendoti risparmiare la bellezza di 80 euro. Oltre al prezzo vantaggioso potrai ottenere un tablet dalle ottime prestazioni. E se preferisci puoi acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis.

Samsung Galaxy Tab A11+ a questo prezzo è il migliore

Se parliamo della fascia medio bassa allora a questo prezzo il Samsung Galaxy Tab A11+ non ha rivali ed è il motivo per cui devi essere veloce. Ha un processore Octa-core che viene sostenuto da 6 GB di RAM e dal sistema operativo Android. C’è poi una memoria interna da 128 GB che potrai aumentare tramite una scheda microSD fino a 1 TB.

Gode di un generoso display TFT da 11 pollici con risoluzione 1920 x 1080 p è una frequenza di aggiornamento da 90 Hz. Ha un peso di 477 grammi, uno spessore di 6,9 mm e possiede una fotocamera posteriore da 8 MP e una frontale da 5 MP. La capacità della batteria da 7040 mAh ti permetterà di sfruttarlo per tutto il giorno senza problemi e potrai anche ricaricarlo in modo veloce. Questa è la versione WiFi e possiede anche la tecnologia Bluetooth 5.3.

Un’ottima occasione per portarti a casa un tablet eccellente pur pagandolo molto meno. Quindi prima che tutto finisca vai su Amazon e metti nel tuo carrello il Samsung Galaxy Tab A11+ a soli 199 euro, invece che 279 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.