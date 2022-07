Samsung Galaxy Tab A7 2022: trapelano render e caratteristiche

A circa due anni dal lancio di Samsung Galaxy Tab A7, il colosso coreano si starebbe preparando a presentare e commercializzare una nuova versione entro la fine del 2022.

I render e la scheda tecnica del nuovo tablet Android sono trapelati grazie a SnoopyTech, un affidabile insider del settore che ci svela in anticipo quelle che saranno le caratteristiche primarie del dispositivo.

Samsung Galaxy Tab A7 2022 non dovrebbe rappresentare una grossa rivoluzione rispetto al modello lanciato nel 2020. Dalla scheda tecnica trapelata emerge un display di tipo TFT da 10.4 pollici e risoluzione da 1200×2000 pixel. Ad alimentare il sistema troviamo il nuovo processore UNISOC T618 32/3GB, con possibilità di espansione fino a 1TB tramite schede microSD. Presente una fotocamera principale da 8 megapixel e una selfie camera da 5 megapixel.

— SnoopyTech (@_snoopytech_) July 15, 2022