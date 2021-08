Samsung Galaxy Tab A7 con 100€ di sconto | Offerte Amazon

Il Samsung Galaxy Tab A7 si trova in offerta su Amazon a 199€, lo sconto del 34% corrisponde ad un risparmio effettivo di oltre 100 euro rispetto al prezzo solito.

La gamma Tab A di Samsung offre ottime caratteristiche tecniche al giusto prezzo, il modello in offerta oggi monta un display da 10.4 pollici TFT, 3 GB di RAM e 32 GB di spazio d'archiviazione per app e file. Le dimensioni generose del pannello e le buone specifiche tecniche consentono al Tab A7 di rappresentare una tra le migliori soluzioni su questa fascia di prezzo.

Disponibile sia in versione solo Wi-Fi che con supporto al 4G LTE, il Tab A7 è l'ideale per la riproduzione di contenuti multimediali, videogiocare o navigare in internet. Non mancano le fotocamere, una frontale per videochiamate e selfie e una posteriore da 8 MP.

Oggi il Galaxy Tab A7 di Samsung è disponibile in offerta a 199€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna garantita entro 1-2 giorni lavarativi.