Samsung Galaxy Tab A7 Lite: la versione con 4/64GB in grande offerta su Amazon

Siete alla ricerca di un nuovo tablet? È in offerta su Amazon il Samsung Galaxy Tab A7 Lite a soli 171 euro. Il ribasso del 14% fa scendere il suo prezzo al minimo storico per questa specifica versione, rendendo l’acquisto un affare da non farsi scappare. Specifichiamo che questa offerta riguarda unicamente la versione con connettività Wi-Fi, 4GB di RAM e 64GB di memoria di archiviazione.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: il tablet economico perfetto per ogni uso

Dal design elegante e curato, Samsung Galaxy Tab A7 Lite non passa inosservato grazie alla sua estetica ultra sottile. Con uno spessore di soli 8 millimetri, questo tablet è ideale per essere portato ovunque si vada. Il design bilanciato e simmetrico assicura una visione più coinvolgente. Grazie alla fotocamera principale da 8 MP potete immortalare e condividere ogni dettaglio in qualunque momento.

La fotocamera anteriore da 2MP è ottimizzata per videochiamate e lezioni online e grazie all’audio surround di Dolby Atmos e ai due altoparlanti che garantiscono un suono pieno e coinvolgente, potete dare vita ai vostri contenuti proprio come al cinema. Con il display immersivo 8.7″ e la cornice ridotta al minimo che offre un rapporto schermo-corpo elevato, avrete una grande immersività senza aumentare le dimensioni del tablet. La potente batteria da 5.100 mAh regala la carica necessaria per l’intera giornata.

Il tutto è gestito da un buon processore, ben 4GB di RAM e da una memoria interna da 64GB espandibile con microSD fino a 1TB. Potete acquistare Samsung Galaxy Tab A7 Lite su Amazon a soli 171 euro affidandovi alle consegne rapide e gratuite di Amazon Prime.

