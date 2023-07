Samsung Galaxy Tab A7 Lite: luglio finisce con un GRANDE RISPARMIO su eBay

Oltre alla ottima promozione su Samsung Galaxy Z Flip4, su eBay puoi trovare anche un altro dispositivo mobile del marchio sudcoreano a un prezzo particolarmente intrigante. Se stai cercando un tablet e non vuoi spendere troppo, sappi che in queste ultime giornate di luglio 2023 è disponibile Samsung Galaxy Tab A7 Lite al 25% in meno, nella versione Grigio con Wi-Fi e LTE. Attento, tuttavia, all’esaurimento delle scorte!

Samsung Galaxy Tab A7 Lite scende di prezzo su eBay

Il tablet Galaxy Tab A7 Lite dispone in questo caso specifico di 32 GB di archiviazione interna espandibile tramite microSD e 3 GB di RAM, una quantità adeguata alla visione di film e serie TV con servizi come Netflix e Amazon Prime Video, ma non al gaming. Del resto, anche il chipset integrato sotto la scocca non è un top di gamma: si tratta del MediaTek Helio MT8768 con core Cortex-A53 da massimo 2 GHz di frequenza, adeguato a multitasking ed esperienze di gioco non esigenti.

Galaxy Tab A7 Lite resta comunque un dispositivo alquanto compatto, con il suo display da 8,7 pollici di diagonale con risoluzione pari a 1340 x 800 pixel. Anteriormente si trova la fotocamera da 2 MP, mentre posteriormente figura il sensore singolo da 8 MP capace di registrare video in Full HD a 30 fps. Manca la tecnologia NFC, ma è presente il jack audio da 3,5mm.

Normalmente il rivenditore italiano coinvolto in questa iniziativa propone il tablet in questione a 194,90 euro ma, con lo sconto attuale, scende a 146,90 euro. La spedizione è gratuita e assicurata entro mercoledì 2 agosto 2023, mentre il reso può essere effettuato entro 30 giorni con spese pagate dal venditore.

