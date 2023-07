Samsung Galaxy Z Flip4 a un ottimo prezzo su eBay, mentre arriva Z Flip5

Se sei alla ricerca di uno smartphone top di gamma a un prezzo più accessibile rispetto al solito, eBay ha i modelli giusti per ogni tua esigenza: oltre al Samsung Galaxy S23 Ultra a 550 euro in meno, infatti, nel sito di origine statunitense è possibile acquistare anche il pieghevole Samsung Galaxy Z Flip4 a un ottimo prezzo, proprio nel giorno in cui la società sudcoreana deve presentare il successore Samsung Galaxy Z Flip5 e la variante più grande Z Fold5. Cogli questa occasione d’oro!

Samsung Galaxy Z Flip4 imperdibile su eBay

Con un prezzo più basso rispetto da Amazon e tanti altri rivenditori online, Samsung Galaxy Z Flip4 in queste ore è una tentazione non indifferente, ma vediamo anzitutto la scheda tecnica. Si tratta di un telefono con display principale pieghevole da 6,7 pollici Dynamic AMOLED 2X estremamente fluido e dai colori perfetti, accompagnato esteriormente da un piccolo pannello Super AMOLED da 1,9 pollici per accedere rapidamente alle informazioni più importanti del telefono, anche grazie a widget personalizzati.

Il comparto fotocamera è composto da una lente per selfie da 10 MP e due sensori principali da 12 MP, con OIS e possibilità di registrare anche in 4K a 60 frame al secondo. La batteria sotto la scocca è da 3.700 mAh ed è accompagnata dal cuore pulsante Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna non espandibile.

Il costo esatto dello smartphone su eBay in queste ore è pari a 629,90 euro, con spedizione gratuita entro venerdì 28 luglio 2023 e pagamento completabile tramite carta di credito, PayPal o Google Pay. Il venditore paga le spese di spedizione in caso di necessità di restituzione.

