Samsung Galaxy Tab A7 Lite (quasi) in REGALO su Amazon, 103€

Acquista ora il Samsung Galaxy Tab A7 Lite a soli 103,55 euro, invece di 169,90 euro. Mettendolo subito nel carrello ottieni infatti un extra sconto di 5,45 euro prima del check out sul prezzo già promozionato di 109 euro. La disponibilità è immediata e la consegna gratuita per tutti i clienti Prime. Inoltre, sempre in esclusiva, hai anche la possibilità di pagare a rate tasso zero selezionando Cofidis al momento del check out.

Stiamo parlando del tablet Android che celebra la portabilità assoluta. Il suo display da 8,7 pollici ti permette di portarlo sempre con te ovunque e senza difficoltà. La scocca in metallo è super resistente agli urti e offre anche tanta piacevolezza al tatto. Grazie alla Modalità Gesti controlli facilmente ogni comando con una mano sola, anche mentre sei in movimento. Goditi un intrattenimento senza fine con la batteria da 5100 mAh.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: prezzo basso, qualità alta

Il Samsung Galaxy Tab A7 Lite è un vero portento. La scelta giusta per chi cerca un tablet economico, ma di qualità è questa. Grazie al processore MediaTek MT8768N Octa-core fai tutto quello che vuoi. Installa app, gioca, goditi un film e tanto altro senza interruzioni o fastidi. Insomma, si tratta del giusto compromesso tra risparmio e zero rinunce. Inclusi nella confezione hai anche il caricabatteria originale da 7,75W e il cavo dati Type C.

Acquistalo subito a soli 103,55 euro, invece di 169,90 euro. Come dicevamo prima, per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.