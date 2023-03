Samsung Galaxy Tab A7 Lite: sempre una garanzia, specie a questo prezzo

Un tablet compatto, leggero e potente è l’identikit perfetto di Samsung Galaxy Tab A7 Lite che su Amazon puoi trovare in offerta a 149 euro, con uno sconto di 50 euro sul listino.

Parliamo di un tablet da 8.7 pollici con connettività Wi-Fi, RAM da 3 GB e memoria interna da 32 GB, che potrai ricevere a casa tua già nella giornata di domani grazie alla spedizione Prime.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: veloce, leggero e perfetto per tutto

Questo dispositivo ti offre un’esperienza di intrattenimento immersiva, grazie al suo ampio display con cornici sottili e ai suoi due diffusori stereo. Con una batteria da 5100 mAh e una ricarica rapida da 15W, il Samsung Galaxy Tab A7 Lite ti garantisce una lunga autonomia per guardare i tuoi film e giocare ai tuoi giochi preferiti.

La scheda tecnica comprende anche una fotocamera posteriore da 8 MP e una frontale da 2 MP, per catturare i tuoi momenti e fare videochiamate in tutta semplicità. Disponibile nel colore grigio, è facile da trasportare grazie al suo design elegante e sottile.

Non lasciarti scappare allora questa occasione unica: clicca qui per aggiungere il Samsung Galaxy Tab A7 Lite al tuo carrello e riceverlo a casa tua in appena 24 ore grazie alla spedizione Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.