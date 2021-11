Samsung Galaxy Tab A7 Lite: tablet perfetto per i più piccoli

Se i tuoi ninnoli sono in cerca di un tablet per seguire le lezioni e avere un po' di indipendenza tecnologica, Samsung Galaxy Tab A7 Lite è ciò che fa al caso tuo. Semplicissimo da utilizzare, questo dispositivo è più che ottimo per un utilizzo quotidiano e che possa essere rilegato alle lezioni, allo svago e allo streaming. In promozione su Amazon lo fai diventare tuo con soli 149,99€ grazie al ribasso in corso. Cosa stai aspettando?

Lo ricevi gratuitamente a casa a partire dal 20 novembre.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: cosa devi sapere su questo tablet

Da design lineare ma curato nei minimi particolari, il Samsung Galaxy Tab A7 Lite è esattamente come viene descritto dal suo nome: ricco di componenti che ti permettono un utilizzo senza grosse esigenze. Disponibile in colorazione grigia lo utilizzi tu o lo puoi acquistare per i tuoi figli adolescenti che sono alla ricerca di un dispositivo da utilizzare per svago e studio.

Con il suo display da 8,7 pollici ha una dimensione perfetta per essere infilato in borsa e nello zaino ed essere portato ovunque si vada. La risoluzione, tuttavia, non è da ignorare dato che ti fa godere di un'alta definizione sfruttabile soprattutto nella visione di contenuti multimediali. L'utilizzo si rivela fluido grazie al processore Octa core che viene supportato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria.

Per non farti mancare assolutamente nulla sono presenti ben due fotocamere e un'ottima batteria.

Acquista subito il tuo Samsung Galaxy Tab A7 Lite su Amazon a soli 149,99€. Lo ordini e lo ricevi a casa senza alcun costo aggiuntivo.

Ricorda che le spedizioni vengono finalizzate a partire dal 20 novembre 2021.