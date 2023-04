Samsung Galaxy Tab A8: su Amazon a un PREZZO SPECIALE

Il Samsung Galaxy Tab A8 è un tablet geniale. Unisce il risparmio alla qualità. Da subito in mano ti restituisce un senso di sicurezza e resistenza grazie alla sua scocca interamente realizzata in metallo. Inoltre, il suo display LCD TFT da 10,5 pollici con cornici sottili è l’altra chicca di questo dispositivo. Acquistalo ora in offerta speciale su Amazon a soli 188 euro, invece di 279,90 euro.

Grazie ad Amazon puoi anche scegliere di pagarlo in comode rate con Cofidis direttamente al check out.

Samsung Galaxy Tab A8: la tecnologia è potente

Con il Samsung Galaxy Tab A8 nelle tue mani puoi fare veramente di tutto. Il potente processore Octa-Core supera ogni limite permettendoti di utilizzare qualsiasi app o gioco senza particolari problemi né rallentamenti. La batteria è l’altro asso nella manica di questo tablet Android. Con una capacità di 7040 mAh garantisce una lunga durata e potrebbe fungere anche da powerbank.

Aggiungila al carrello con soli 188 euro, invece di 279,90 euro.

