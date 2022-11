Samsung Galaxy Tab A8: il Black Friday Amazon frantuma il prezzo

Perché spendere una fortuna quando puoi portarti a casa un ottimo tablet Android dalle caratteristiche performanti? Approfitta subito del Black Friday di Amazon e acquista il Samsung Galaxy Tab A8 a soli 189 euro, invece di 279,90 euro. Con questo ordine stai risparmiando ben 90 euro. Ma sbrigati perché le scorte si stanno esaurendo troppo velocemente.

Il vantaggio di scegliere questo Galaxy Tab A8 è molteplice. Prima di tutto risparmi ottenendo comunque una buona macchina. Inoltre, il suo design è davvero piacevole da vedere e in più è leggero, quindi facile da portare sempre con sé. Infine, il display da 10,5 pollici è così immersivo che non vorrai più staccare gli occhi dallo schermo.

Anche il Samsung Galaxy Tab A8 si tinge di Black Friday con Amazon

Fortunatamente nemmeno il Samsung Galaxy Tab A8 è rimasto indenne all’onda d’urto del Black Friday di Amazon esploso proprio oggi allo scadere della mezzanotte. Mettilo nel carrello a soli 189 euro, invece di 279,90 euro. Puoi anche decidere di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis direttamente al check out.

Se ami il gaming e le prestazioni sappi che il processore Octa-core abbinato alla tecnologia del Galaxy Tab A8 garantisce una fruibilità di giochi e applicazioni senza perdere velocità e senza consumare troppa batteria. Dimenticati la ricarica visto che la capacità di quest’ultima è di 7040 mAh. Mettilo subito nel carrello a soli 189 euro.

Ricordati che per accedere alle Offerte Black Friday devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.