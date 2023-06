Samsung Galaxy Tab A8: SCONTO DOPPIO su eBay con codice speciale

Non c’è solo il Samsung Galaxy S23 Ultra in offerta su eBay. Restando con il brand sudcoreano e nello stesso sito di e-commerce, notiamo anche la disponibilità in Italia di una doppia promozione su Samsung Galaxy Tab A8 grazie a un codice sconto speciale proposto da eBay per questo inizio dell’estate 2023. L’offerta in questione è davvero imperdibile se sei alla ricerca di un tablet non troppo costoso e non hai particolari esigenze.

Samsung Galaxy Tab A8 in sconto su eBay

Analizziamo in primis le specifiche di questo dispositivo: Samsung Galaxy Tab A8 si presenta con uno schermo LCD da 10,5 pollici (1920 x 1200) perfetto per visualizzare contenuti multimediali tramite Netflix, Amazon Prime Video e YouTube. E perché no, concediti anche un po’ di divertimento con qualche gioco grazie al processore octa-core presente sotto la scocca, accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di archiviazione interna espandibile.

La batteria è un’altra certezza, in quanto garantisce un’ottima autonomia grazie ai 7.040 mAh di capienza. Infine, lato fotocamera si segnala la dotazione di una lente posteriore da 8 megapixel e di un sensore frontale da 5 MP per farsi vedere durante le videoconferenze e videochiamate con amici, parenti e colleghi di lavoro.

In poche parole, Samsung Galaxy Tab A8 è perfetto per te se non sei alla ricerca di un tablet top di gamma ma ti basta un dispositivo dallo schermo più grande rispetto allo smartphone – e non tanto costoso quanto un computer o un televisore – per goderti qualche serie TV o film sul divano o sotto le coperte.

Il prezzo, infatti, scende di base da 279 euro a 199,90 euro grazie al taglio del 28%, e cala ulteriormente con il codice VACANZE23 che permette di risparmiare 19,99 euro, ovvero un 10% extra. Il venditore italiano assicura la consegna in due giorni a costo zero, e il pagamento va completato con carta di credito o PayPal.

