Samsung Galaxy Tab A8, ultimo giorno di un AFFARONE su eBay

Contemporaneamente alla doppia offerta eBay su Samsung Galaxy Tab S6 Lite ha corso un’altra promozione doppia nello stesso portale, sempre grazie al codice sconto di giugno 2023. Si tratta di una iniziativa imperdibile se stai cercando un tablet ancora più economico. Se il modello di fascia media sopra citato è ancora troppo costoso per le tue tasche, infatti, il portale di e-commerce propone il modello Samsung Galaxy Tab A8 a una cifra speciale. A quasi 200 euro è un regalo: non lasciartelo sfuggire!

Samsung Galaxy Tab A8 2021: che doppio sconto su eBay!

Naturalmente, prima di parlare nei minimi dettagli della promozione in corso dobbiamo riprendere le specifiche tecniche per coloro che non conoscono il dispositivo. Il tablet Samsung Galaxy Tab A8 del 2021 viene proposto nella variante con Wi-Fi e LTE, ed è dotato di un pannello LCD da 10,5 pollici (1920 x 1200) ottimo per la visione di film, serie TV o video con Netflix, Amazon Prime Video e YouTube. Per il gaming non sarà un portento, ma presenta comunque un processore octa-core accompagnato da 64 GB di memoria interna espandibile e 4 GB di RAM.

Sul fronte autonomia si ottengono solo certezze grazie ai 7.040 mAh di capienza della batteria. Lato fotocamera, dunque, notiamo la presenza di un sensore principale da 8 MP e di una lente anteriore da 5 megapixel per selfie e videochiamate. Il sistema operativo, naturalmente, è Android.

Credi sia il tablet perfetto per te? Allora sappi che anche l’offerta fa proprio al caso tuo! Oltre al taglio da 319 euro a 235 euro, pari al 26% in termini percentuali, si fa notare infatti il codice sconto “VACANZE23” che abbassa il prezzo di altri 23,50 euro. Il rivenditore italiano assicura poi la consegna gratuita entro martedì 4 luglio 2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.