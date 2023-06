Samsung Galaxy Tab S6 Lite: DOPPIO SCONTO su eBay solo fino questa sera!

Altro giorno, altra ondata di offerte da non perdere su eBay. Questo è però l’ultimo giorno di validità del codice sconto speciale per l’estate 2023; pertanto, bisogna correre per aggiudicarsi i migliori dispositivi a un prezzo davvero competitivo. Se ieri ti abbiamo proposto un HDD Seagate da 4 TB in offerta, oggi ti rilanciamo il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite a meno di 300 euro. Solo fino questa sera potrai aggiungere un 10% in sconto alla promozione già attiva con il codice di giugno 2023!

Doppio sconto su Samsung Galaxy Tab S6 Lite fino stasera

Prima di analizzare la promozione nel dettaglio è doveroso vedere le specifiche tecniche del dispositivo: Samsung Galaxy Tab S6 Lite si presenta con un pannello TFT da 10,4 pollici e, sotto la scocca, si dota di 4 GB di RAM e 64 GB di archiviazione interna con possibilità di espansione con microSD fino a 1 TB. Il chipset, invece, è il modello Qualcomm Snapdragon 720G da 2,3 GHz di frequenza massima. La S Pen in dotazione permette poi di lasciare spazio alla propria creatività, migliorando peraltro l’interazione con qualsiasi contenuto su schermo. Il supporto magnetico laterale, poi, facilita il trasporto.

Con i suoi 4.096 livelli di pressione e una punta sottile e precisa, la S Pen permette di prendere note, trasformarle in un formato digitale e disegnare su schermo, che ha una risoluzione pari a 2.000 x 1.200 pixel. Non manca poi una fotocamera posteriore da 8 MP e, lato connettività, si segnala il supporto al Wi-Fi e al GPS. Inoltre, Samsung Galaxy Tab S6 Lite presenta un doppio Speaker con Dolby Atmos & Sound by AKG, mentre l’autonomia è stimata a un massimo di 13 ore grazie alla batteria da 7.040 mAh.

Questo tablet è perfetto per soddisfare le tue esigenze, se ti serve un tablet performante ma dal costo contenuto. Il prezzo è infatti pari a 291 euro grazie al taglio del 27% sul listino proposto dal rivenditore italiano partner di eBay. La cifra si abbassa ulteriormente, però, grazie al taglio extra di 29,10 euro garantito dal codice sconto “VACANZE23” attivo fino alla serata di oggi, 30 giugno 2023. La spedizione è gratuita e il pagamento va completato con carta di credito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.