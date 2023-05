Samsung Galaxy Tab A8: un tablet SUPER con uno sconto al TOP (-100€)

Per chi non vuole spendere troppo, i tablet Android economici sono dei dispositivi che offrono una buona esperienza di utilizzo ad un prezzo accessibile. Rappresentano senza dubbio la scelta ideale per chi cerca un tablet versatile e funzionale, senza rinunciare alla qualità.

Allora, non possiamo che segnalarti questa offerta: il Samsung Galaxy Tab A8 è disponibile a soli 179 euro, invece di 279,90 euro, con consegna immediata grazie alla spedizione Prime. Un’occasione da non perdere.

Samsung Galaxy Tab A8: costa poco e fa tutto, anche diventare un PC

Samsung Galaxy Tab A8 è un tablet Android che ti offre una visione migliore e più ampia dei tuoi contenuti preferiti grazie al suo schermo da 10.5 pollici con risoluzione di 1920 x 1200 pixel. Puoi goderti i tuoi film, le tue serie e i tuoi giochi preferiti con una qualità d’immagine eccezionale e un suono stereo coinvolgente. Il tablet ha anche una modalità notturna che riduce la luce blu e ti aiuta a riposare meglio.

La scheda tecnica comprende una RAM da 4 GB e una memoria interna da 64 GB, che ti garantiscono fluidità e spazio per le tue applicazioni e i tuoi file. Inoltre, puoi espandere la memoria fino a 1 TB con una scheda microSD quando vuoi. Il tablet ha anche una batteria che ti offre fino a 12 ore di autonomia con una singola carica. Puoi ricaricare il tablet velocemente con il cavo USB Type-C incluso nella confezione.

La connettività Wi-Fi ti permette di navigare sul web, guardare video in streaming, chattare con i tuoi amici e molto altro. Con la fotocamera posteriore da 8 MP e la fotocamera anteriore da 5 MP scatti foto, registri video e fai delle fantastiche videochiamate. Il pulsante di accensione comprende un sensore di impronte digitali integrato che ti offre una maggiore sicurezza e praticità.

Infine, se vuoi un’esperienza ancora più completa, puoi anche usare il tuo tablet come un vero e proprio computer, grazie alla modalità DeX che ti permette di collegare il tablet a un monitor, una tastiera e un mouse.

Non lasciarti scappare questa offerta su Amazon: il Samsung Galaxy Tab A8 è un tablet Android che non ti deluderà, sia per la qualità del display che per la potenza del processore. Ordinalo ora e approfitta dello sconto di 100 euro netti sul listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.