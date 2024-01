Samsung Galaxy Tab A9+ a 249€ con Galaxy Buds FE in REGALO

Amazon ha apparecchiato un’offerta spettacolare super conveniente. Acquista ora il Samsung Galaxy Tab A9+ a soli 249 euro, invece di 309 euro (prezzo ufficiale di listino). Oltre all’ottimo prezzo, se lo acquisti oggi ricevi anche in omaggio i fantastici Samsung Galaxy Buds FE del valore di 109 euro! Si tratta di una promozione Samsung in collaborazione con Amazon. E se sei cliente Prime hai anche la consegna gratuita veloce direttamente a casa tua.

Samsung Galaxy Tab A9+ con Galaxy Buds FE in omaggio: l’occasione è magica

Oggi puoi prendere 2 piccioni con 1 fava. Acquistando il Samsung Galaxy Tab A9+ ottieni i Samsung Galaxy Buds FE in omaggio! Scopri quanto è bello goderti il tuo nuovo tablet con questi fantastici auricolari a zero euro. Il Galaxy Tab A9+ è un ottimo dispositivo con display LCD immersivo da 11 pollici. Grazie al processore potente e alle sue funzionalità incredibili ottieni prestazioni elevate e un’esperienza utente sempre coinvolgente e intuitiva.

Ottieni questa super promozione a soli 249 euro, invece di 309 euro (prezzo ufficiale di listino). Ma se ancora non lo hai fatto, iscriviti subito al servizio Prime attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

