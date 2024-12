Samsung Galaxy Tab A9: solo 110€ su Amazon adesso

Amazon non va in vacanza per Natale e continua a produrre offerte incredibili per un risparmio fantastico. Oggi abbiamo scovato l’ottimo Samsung Galaxy Tab A9 in promozione speciale. Acquistalo adesso a soli 110€, invece di 189€. La versione che beneficia del 41% di sconto in questo momento è quella da 4GB di RAM e 64GB di ROM.

Questo tablet è un’opzione interessante per chi cerca un dispositivo economico, ma funzionale. E Samsung su questo non delude mai. Quindi, a questo prezzo, è una vera e propria occasione imperdibile. Tra l’altro, con Amazon hai anche tantissimi vantaggi inclusi con questo acquisto.

Prima di tutto, se sei abbonato al servizio Prime, non solo hai la consegna gratuita inclusa, ma anche il reso gratuito. Quindi lo acquisti senza impegno, lo provi e nel caso lo tieni. Invece, se non sei soddisfatto del prodotto puoi sempre renderlo senza alcun costo aggiuntivo.

Samsung Galaxy Tab A9: da non sottovalutare

Al prezzo di soli 110€ il Samsung Galaxy Tab A9 non è certo un tablet da sottovalutare. Infatti, grazie alle sue caratteristiche sono diversi i motivi per considerare l’acquisto di questo device.

Design e Display Il Galaxy Tab A9 vanta un design elegante e compatto , con un corpo in metallo che gli conferisce un aspetto premium nonostante il suo prezzo economico da scaffale. Il display TFT LCD da 8,7 pollici con cornici sottili offre un buon rapporto schermo/corpo, superiore a molti concorrenti della stessa fascia di prezzo.

Prestazioni e Multitasking Nonostante la memoria di archiviazione base sia da 64GB, il Tab A9 supporta l’ espansione tramite microSD fino a 1TB . In questo modo puoi conservare una grande quantità di contenuti multimediali e documenti senza preoccuparti dello spazio disponibile. Con 4GB di RAM puoi gestire contemporaneamente più app senza problemi.

Audio Questo tablet è dotato di altoparlanti stereo che offrono un’esperienza audio soddisfacente per la fruizione dei contenuti multimediali.



Cosa stai aspettando? Acquista il Samsung Galaxy Tab A9 a soli 110€, invece di 189€.