Samsung Galaxy Tab A9: il tablet che porti ovunque è a 119€ su Amazon

Il tablet portatile per eccellenza è il Samsung Galaxy Tab A9. Grazie al suo display da 8,7 pollici, cornici contenute e scocca compatta in metallo è la scelta perfetta per chi cerca un dispositivo da sfruttare in totale comodità in viaggio come a casa. Goditi una serie TV spaparanzato sul divano e finisci di vederla mentre sei in treno verso la tua prossima destinazione. Oggi è in offerta a soli 119€ su Amazon.

Un ottimo 37% di sconto, visto che solitamente costa 189€. Ovviamente non stiamo parlando di un top di gamma che assicura prestazioni eccezionali anche quando vengono utilizzate app e giochi processocentrici. Tuttavia, questo tablet è un’ottima alternativa se cerchi un punto di riferimento per studio, produttività, scuola e intrattenimento. In dotazione ha 4GB di RAM e 64GB di ROM.

Il Galaxy Tab A9 è la scelta giusta se vuoi risparmiare senza rinunciare a un prodotto di qualità, curato nei minimi dettagli e dotato dell’ottimo ecosistema del colosso sudcoreano. Insomma, a soli 119€ è un affare su Amazon. Scegli questo best buy top brand! La consegna gratuita è inclusa per tutti i clienti Amazon Prime.

Samsung Galaxy Tab A9: raffinato in tutto

Il Samsung Galaxy Tab A9 è raffinato in tutto. Il suo elegante corpo in metallo è piacevole alla vista e al tatto, risultando estremamente resistente e leggera in viaggio. Dotato di un brillante display da 8,7 pollici, questo tablet è in grado di offrire un intrattenimento coinvolgente in tutte le condizioni di luce. Acquistalo adesso in offerta al 37% di sconto su Amazon!

Grazie alla possibilità di suddividere lo schermo puoi moltiplicare la tua produttività anche in mobilità. Non preoccuparti delle prestazioni. Il processore in dotazione assicura un multitasking fluido e buone prestazioni per navigazione, streaming e gaming di tutti i giorni.

Questo gioiellino è in offerta speciale su Amazon. Acquista ora il Galaxy Tab A9 prima che le scorte finiscano. Mettilo in carrello a soli 119€, invece di 189€.